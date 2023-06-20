В ДНР появится пункт временного содержания для иностранцев, подлежащих депортации

Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, которые подлежат депортации с территории Донецкой Народной Республики, появятся на территории республики. Распоряжение, согласно которому регламентировать процесс будет специально созданная межведомственная рабочая группа, подписал врио главы региона Денис Пушилин.

"Распоряжением врио главы ДНР №186 от 20 июня 2023 года создана Межведомственная рабочая группа по вопросу создания в Донецкой Народной Республике пункта временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы территории Российской Федерации, депортации или реадмиссии", - говорится со ссылкой на документ в сообщении в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.

Документ вступает в силу со дня его подписания.