ВЦИОМ: почти две трети россиян удовлетворены своей жизнью

Согласно исследованию, этот показатель на 7 п.п. больше, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Почти две трети (60%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в целом удовлетворены своей жизнью. Результаты опроса опубликованы на сайте центра во вторник.

"В мае 60% наших сограждан заявили, что в целом их устраивает жизнь, которую они ведут, что на 7 п.п. больше, чем за аналогичный период 2022 года. Нейтральные оценки дал каждый пятый: 22% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет. <...> Не удовлетворены собственной жизнью еще 16%, с прошлой весны этот показатель не изменился", - говорится в сообщении.

Преимущественно положительно ситуацию в стране оценивают 63% респондентов, плохой ситуацию назвали 28% опрошенных. С утверждением "дела в России сейчас идут в правильном направлении" сегодня согласен каждый второй (50%), отчасти с ним согласны, отчасти - нет 28% опрошенных (-8 п.п. к маю 2020 года), не согласны - еще 17% (-11 п.п. к маю 2020 года).

Опрос проведен 19 мая 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.