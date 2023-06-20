В Самарской области зафиксировали абсолютный минимум температуры с 1930 года

На метеостанции в Безенчуке минимальная температура воздуха в 2023 году составила 2,9 градуса

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Абсолютный минимум температуры был зафиксирован 20 июня в Самарской области, где на одной из метеостанций был побит рекорд этого дня за 1930 год. Об этом говорится в сообщении "Приволжского УГМС".

"20 июня 2023 года в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Метеостанция: Безенчук, значение предыдущего минимума температуры воздуха: 4,7 градуса в 1930 году, минимальная температура воздуха в 2023 году: 2,9 градуса", - говорится в сообщении ведомства.

Также минимальное температурное значение с 1946 года было зарегистрировано в Большой Глушице, где 20 июня синоптики зафиксировали 4,9 градуса тепла, что на 1,1 градуса ниже предыдущего значения. В поселке Авангард в Алексеевском районе было всего плюс 3,5 градуса, что ниже значения 1951 года, на станции Аглос с Волжском районе - 6,5 градуса тепла (побит рекорд 1994 года).