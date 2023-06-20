Госдума поддержала поправку о льготном поступлении в вузы для участников СВО

Также дети умерших от COVID-19 врачей будут иметь льготы при поступлении в медицинские высшие учебные заведения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник поддержала поправку, согласно которой участники спецоперации будут иметь льготы при поступлении в вузы, а дети врачей, умерших от COVID-19, - при поступлении в медицинские высшие учебные заведения.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Ее авторами выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты получат Герои России, участники СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованных, ополченцев Донбасса, и дети участников боевых действий за рубежом. Дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы.