WhatsApp добавил две новые функции конфиденциальности

В частности, функция "Проверка конфиденциальности" позволяет изучить соответствующие настройки и дает возможность пользователям на этапе проверки "выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации"

ТАСС, 20 июня. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) добавил функцию отключения звука на звонки с неизвестных номеров и проверки конфиденциальности.

"Отключение звука для неизвестных номеров дает вам больше контроля за входящими звонками и повышает уровень вашей конфиденциальности, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в блоге мессенджера.

Функция "Проверка конфиденциальности" позволяет изучить соответствующие настройки и дает возможность пользователям на этапе проверки "выбрать необходимый уровень защиты для своих сообщений, звонков и личной информации".

Отмечается, что обе функции уже доступны пользователям.