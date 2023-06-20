Новый состав ОП утвердил 20 профильных комиссий и их руководителей

В частности, комиссию по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни возглавит Ирина Винер, комиссию по здравоохранению - Лео Бокерия, председателем комиссии по экологии и устойчивому развитию избрана Елена Шаройкина, главой комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик стал Александр Ткаченко

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новый, восьмой состав Общественной палаты (ОП) РФ на своем первом пленарном заседании во вторник утвердил 20 профильных комиссий и их руководителей.

"Благодарю всех за участие в формировании структуры палаты, эта работа завершена", - сказала секретарь ОП Лидия Михеева.

Согласно решению членов палаты, в ее структуре сформировано 20 профильных комиссий, утверждены председатели комиссий и их первые заместители. В частности, комиссию по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни возглавит Ирина Винер (первый заместитель - Сергей Карякин), комиссию по здравоохранению - Лео Бокерия (первый зам - Николай Дайхес), председателем комиссии по экологии и устойчивому развитию избрана Елена Шаройкина (первый заместитель - Николай Доронин), главой комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик стал Александр Ткаченко (первый зам - Диана Гурцкая).

Комиссию по просвещению и воспитанию возглавила Наталья Кравченко (первый зам - Армен Гаспарян), по развитию высшего образования и науки - Михаил Погосян (первый зам - Андрей Платонов). Главой комиссии по добровольчеству и молодежной политике избран Павел Савчук (первый зам - Елена Родионова), комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов - Владимир Рогов (первый зам - Никита Анисимов), по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов - Константин Корсик (первый зам - Александр Асафов), по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций - Рифат Сабитов (первый зам - Александр Малькевич).

Комиссию по демографии, защите детей, семьи и традиционных семейных ценностей вновь возглавил Сергей Рыбальченко (первый зам - Павел Пожигайло), председателем комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан избрана Алена Булгакова (первый заместитель - Максим Григорьев).

Члены ОП также утвердили заместителей секретаря палаты. Ими стали Александр Галушка, Владислав Гриб и Александр Школьник. Первым замом избран Вячеслав Бочаров.

О палате

Общественная палата Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена (после вхождения в состав РФ четырех новых субъектов Федерации в 2022 году, ранее - 168). Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 представляют общественные палаты субъектов РФ, 43 - общественные объединения и НКО.