В московских колледжах стартовала приемная кампания

Абитуриенты могут выбрать направление обучения из более чем 150 специальностей и профессий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Приемная кампания стартовала в колледжах Москвы во вторник, выпускники могут поступить на перспективные специальности. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В преддверии приемной кампании вместе с работодателями мы проанализировали потребности ключевых отраслей города. Пересмотрели и увеличили на 20% контрольные цифры приема в колледжи. В первую очередь рост произошел за счет большого спроса на высокотехнологичных специалистов в сфере промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий. Абитуриенты могут выбрать наиболее подходящее направление обучения из более чем 150 специальностей и профессий", - сказала она.

По ее словам, среднее профессиональное образование - сегодня самое перспективное направление обучения. Это отличный выбор для тех, кто хочет стать конкурентоспособным специалистом и обеспечить свое стабильное будущее. Город предлагает московским абитуриентам около 24 тыс. бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий. Также в этом году в столице модернизировали процесс подачи документов в колледжи, и теперь все можно сделать электронно.

Подать заявление на поступление можно онлайн с 20 июня по 15 августа. Абитуриенты, которые поступают на бюджетной основе, могут подать документы в электронном виде на портале mos.ru. В заявлении нужно указать колледж, одну или несколько программ обучения, сведения об абитуриенте и адрес регистрации. Также необходимо прикрепить копии паспорта, аттестата и документ о регистрации по месту проживания или пребывания в Москве. При поступлении на платную форму обучения, необходимо лично приехать в приемную комиссию образовательного учреждения, уточнила заммэра.

"На ряд специальностей, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершается 10 августа. Среди них - "Актерское искусство (актер, преподаватель)", "Правоохранительная деятельность", "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Пожарная безопасность", "Коррекционная педагогика в начальном образовании". Для удобства абитуриентов с этого года появились дополнительные возможности при электронной подаче заявлений на портале mos.ru. Например, можно подтвердить согласие на зачисление в личном кабинете и отправить скан-копии необходимых справок без посещения колледжа, таким образом личное дело абитуриента формируется в электронном виде", - пояснила Ракова.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что теперь, записываясь в колледж на mos.ru, можно выбрать сразу до пяти образовательных программ в разных колледжах Москвы. Ранее для этого приходилось подавать заявление по каждой специальности и колледжу отдельно. В прошлом году московские выпускники подали более 190,5 тыс. заявлений в колледж.