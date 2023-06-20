В Пермском крае отменили все коронавирусные ограничения

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено более 474 тыс. подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Масочный режим, введенный в медицинских учреждениях Пермского края в связи с ростом заболеваемости ковидом в августе 2022 года, официально отменен указом губернатора региона Дмитрия Махонина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю признать утратившим силу указ губернатора Пермского края от 31 августа 2022 года №85 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае", - говорится в тексте документа.

В августе 2022 года в Прикамье было введено обязательное ношение масок в медицинских учреждениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и риском ухудшения эпидемиологической ситуации.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за неделю с 12 по 18 июня в регионе было выявлено 127 случаев заболевания COVID-19, в течение последних трех месяцев в 100% случаев выявляется штамм "омикрон". Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено более 474 тыс. подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.