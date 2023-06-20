В Туве сделали временный проезд на дороге, где из-за паводков разрушился мост

Речь идет о дороге Ак-Довурак - Абаза

ТАСС, 20 июня. Временный проезд организован в Туве через реку Ак на единственной автодороге Ак-Довурак - Абаза, соединяющей Туву с Хакасией, где из-за паводков был разрушен мост. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"Нами организован временный проезд через реку Ак на участке автомобильной дороги Ак-Довурак - Абаза. Путь в соседнюю Хакасию через Кызыл по федеральной трассе Р-257 накладный и по времени, и по деньгам, поэтому нам важно было как можно скорее обеспечить временную дорогу", - написал Ховалыг.

По словам главы региона, он также получил сигналы, что после разрушения моста в местных торговых точках возросли цены на продукты питания и ГСМ. "Поручил Минэкономразвития РТ, а также Службе по тарифам провести мониторинг и принять меры", - пояснил Ховалыг.

В ночь на 13 июня в результате выпадения обильных осадков в Туве произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы, Хемчик, Ак-Суг. В результате в районе города Ак-Довурак был обрушен мост. Движение по автодороге Абаза - Ак-Довурак, связывающей Хакасию и Туву, было прекращено. Объезд стал возможен через столицу Тувы - город Кызыл. По данным правительства республики, реконструкция моста требует значительных средств. На месте разрушения работает рабочая группа Росавтодора.