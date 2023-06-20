Между станциями метро "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии монтируют эскалаторы

К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Монтаж четырех эскалаторов ведется на пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на одноименную станцию Калининской ветки. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Эскалаторы длиной 40 м позволят пассажирам спуститься из распределительного зала "Авиамоторной" БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы - оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам заммэра, в наклонном ходе эскалаторов полностью выполнены отделочные работы - монтаж водоотводящих зонтов.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (группа компаний "Мосинжпроект" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов пояснил, что из-за разницы в глубине заложения станций Большой кольцевой и Калининской линий метро, а также ограниченного пространства в зоне строительства, пересадка между ветками имеет сложную структуру.

"Так, распределительный зал, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней. На текущий период два нижних технических уровня завершаются в монолите, после этого начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского, уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам", - добавил Кравцов. Так, спустившись по эскалатору, пассажиры через подземный переход смогут попасть на станцию "Авиамоторная" Калининской линии.

Станция Большого кольца "Авиамоторная" введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным открытием движения по Большой кольцевой линии она действует в составе БКЛ, на которой расположена 31 станция, ее общая протяженность составляет 70 км.