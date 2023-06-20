На барных улицах Петербурга может появиться единая частная охрана

Глава администрации Центрального района города Елена Федорова также сообщила, что внутренние помещения баров предполагается звукоизолировать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Единое охранное предприятие может появиться для того, чтобы следить за порядком на улицах Думской и Ломоносова Петербурга. Об этом сообщила глава администрации Центрального района города Елена Федорова в своем Telegram-канале.

"Предлагается проработать вопрос безопасности и привлечь к охране общественного порядка на территории пространства единое охранное предприятие, а для поддержания чистоты и порядка дополнительно нанять подрядную организацию", - написала она.

Также предприниматели предложили рассмотреть возможность круглосуточной работы на этих улицах: концертная, творческая и просветительская деятельность днем, вечером и ночью - более развлекательная.

Внутренние помещения баров предполагается звукоизолировать. При этом организации должны иметь алкогольную лицензию и платить налоги в городской бюджет.

Ранее власти города сообщали о планах создать ресторанный кластер с выставочными пространствами на Думской улице в Петербурге.

Ранее на улицах Думской и Ломоносова оказались закрыты около 20 баров, были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них размещались объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании - собственника помещений, которые сдавались в аренду 17 барам.