Вице-спикер Госдумы создал совет для сбора предложений по модернизации образования

По словам Бориса Чернышова, ректор любого вуза сможет представить на рассмотрение экспертного совета свою идею

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ректоры российских вузов смогут направлять свои предложения по модернизации системы образования в экспертный совет по вопросам образования и молодежной политики, созданный при вице-спикере Госдумы Борисе Чернышове (фракция ЛДПР).

"Ректор любого вуза страны сможет представить на рассмотрение экспертного совета идею, направленную на модернизацию системы образования. <…> То есть руководители ведущих вузов де-факто получат право законодательной инициативы", - сказал Чернышов на первом заседании совета, которое прошло во вторник в Доме союзов.

Вице-спикер добавил, что таким образом удастся реагировать на изменения в реальном секторе экономики, чтобы менять фокус на получение студентами знаний и навыков, востребованных на рынке труда. "Мы хотим, чтобы эта площадка стала не просто платформой для обсуждения, но для выработки действенных, эффективных мер модернизации и мобилизации системы образования, - подчеркнул Чернышов.

Экспертный совет по вопросам образования и молодежной политики станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом, его целью заявлено создание, внедрение и анализ новых форм и практик в сфере образования и молодежной политики. В его состав вошли замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, директор департамента экономической политики Минобрнауки Аслан Канукоев, председатель "Движения первых" Григорий Гуров, замглавы Росмолодежи Денис Аширов, замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова и больше 20 ректоров вузов.