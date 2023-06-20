Фотокорры ТАСС попали в число лауреатов Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Всего на конкурс поступило порядка 1 тыс. работ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Фотокорреспонденты ТАСС Сергей Бобылев и Станислав Красильников стали лауреатами Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Награждение победителей конкурса прошло во вторник в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Всего на конкурс поступило порядка 1 тыс. работ, сделанных журналистами российских медиа в зоне проведения специальной военной операции. Жюри конкурса отобрало шесть снимков в категории "Одиночная фотография" и пять - в "Фотографических сериях".

Лауреаты конкурса

Первое место разделили специальный фотокорреспондент "РИА Новости" Алексей Майшев с одиночным снимком "Гладиатор" и фотокорреспондент МИЦ "Известия" Павел Волков с фотографической серией "Реквием" о трагедии жителей Луганска. Серия снимков под названием "Ради мира" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева о ситуации в ДНР в первые месяцы проведения СВО разделила второе место с репортажным кадром "Персональная трагедия" фоторепортера МИЦ "Известия" Эдуарда Корниенко.

"Фотографу, чтобы что-то снять, нужно все это увидеть. Поэтому зачастую они всегда на передовой, в самом эпицентре событий. Это важно, безусловно, потому что фотография - вещь достаточно объективная. То, что мы делаем с любой стороны, - это и есть летопись истории, которую потом через 10, 20 и далее лет будут смотреть и изучать", - сказал Бобылев ТАСС.

Фотограф рассказал, что большинство фотографий из его серии были сделаны в Мариуполе, в центр которого он вместе с коллегами въехал одним из первых. "Вся дальнейшая командировка у нас строилась внутри Мариуполя, буквально через дом от нас шел бой. Конечно, было волнительно и тревожно", - добавил собеседник агентства.

На третьем месте - снимок фотожурналиста "Комсомольской правды" Владимира Веленгурина о молодой паре из Мариуполя и серия фотографий российского фотожурналиста Валерия Мельникова "Возвращение", посвященная людям Донбасса.

Отдельно жюри также отметило пять работ. Среди них несколько работ фотожурналистов ТАСС - работа "Дорога Z" фотокорреспондента ТАСС Сергея Бобылева и фотокадр "Танк Т80" фотокорреспондента ТАСС Станислава Красильникова. Серия Красильникова "Полковой священник" также была отмечена жюри. Как рассказал ТАСС Красильников, с героем своей серии он познакомился случайно, когда приехал снимать концерт Юлии Чичериной для бойцов. "Самое обидное, что у меня оставалась практически половина [заряда] аккумулятора в камере. Мы с ним утром пошли по позициям, он общался с бойцами, подбадривал. Оказался такой оптимистичный священник", - добавил он.

Ранее Сергей Бобылев также вошел в шорт-лист Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина в номинациях "Главные новости. Одиночная фотография", "Спорт. Одиночная фотография", "Спорт. Серия фотографий". Победители будут объявлены в сентябре.