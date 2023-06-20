Онлайн-доступ к госуслугам уже есть у 100 млн россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 200 сервисов уже доступно в электронном формате

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Возможность обратиться за получением государственных услуг через интернет уже есть примерно у 100 млн россиян. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратсессии по развитию отрасли связи до 2035 года.

"В целом принимаемые меры позволили увеличить до 100 млн число граждан, которые могут воспользоваться преимуществами интернета для обращения за получением государственных услуг", - отметил он. Как указал Мишустин, около 200 таких сервисов уже доступно в электронном формате.

Глава российского кабмина напомнил, что до 2030 года качественной связью и доступом в интернет должны быть обеспечены все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. Первый этап - подключение поселений, где есть свыше 250 жителей, - был завершен полтора года назад.

"Сейчас мы активно создаем телекоммуникационную инфраструктуру и в совсем небольших поселках на чуть более 100 жителей, причем уже строим там сети четвертого поколения, которые обеспечивают быстрый интернет в стандарте LTE", - добавил премьер.

Мишустин обратил внимание, что большую роль в этой работе сыграла масштабная программа подключения к сети социально значимых учреждений. За три года она охватила более 75 тыс. объектов, две трети из которых находятся на селе. Среди них - фельдшерско-акушерские пункты, а также школы, колледжи, библиотеки, перечислил председатель правительства.