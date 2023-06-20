Дума приняла закон о внеочередном предоставлении мест в школах детям погибших бойцов СВО

Депутаты ранее проголосовали за поправку к документу о внеочередном зачислении в школы детям погибших в СВО росгвардейцев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о праве детей всех участников спецоперации на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря, а также о внеочередном предоставлении мест в таких учреждениях для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО.

Документ в мае внесли в Госдуму члены рабочей группы по вопросам СВО во главе с ее руководителем, первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Изменения вносятся в закон "О статусе военнослужащих" и "О войсках национальной гвардии РФ". Так, правом первоочередного зачисление в государственные и муниципальные школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря наделяются в том числе дети граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. При этом, согласно документу, детям военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев, погибших в ходе СВО, места в таких учреждениях будут предоставляться во внеочередном порядке.

Ранее в тот же день Госдума проголосовала за поправку к законопроекту о внеочередном предоставлении мест в государственных и муниципальных школах, детских садах и летних оздоровительных лагерях для детей сотрудников Росгвардии, погибших в СВО. Текст поправки размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, право на внеочередное предоставление мест в таких учреждениях распространяется на детей сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении задач в ходе СВО. Как отметил на пленарном заседании глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, автором поправки выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) - добавлена новая информация.