ГД приняла во II чтении законопроект о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов за угрозы

Также могут быть назначены принудительные работы и лишение права заниматься определенной деятельностью

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы его применения при осуществлении коллекторской деятельности.

Документ внесен 29 июня 2022 года группой депутатов палаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, принят в первом чтении 10 ноября.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Так, за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения, повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в ее интересах предлагается ввести штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поправками ко второму чтению в законопроекте вводится ответственность за аналогичные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющимся опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере. За это предлагается лишать свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового. Кроме того, виновных могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также предусматривается наказание за деяния, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере. В таком случае виновных могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от 1 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. Также предусматривается возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.