Мишустин сообщил о ежегодном росте на треть трафика в Рунете

Как отметил премьер-министр РФ, это требует модернизации сетей, повышения их пропускной способности и скорости передачи данных

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объем интернет-трафика в России в последнее время растет на треть ежегодно, что требует модернизации сетей, повышения их пропускной способности и скорости передачи данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратсессии по развитию отрасли связи до 2035 года.

"Последнее время объемы трафика повышаются примерно на треть каждый год. Наибольший рост был в начальный период распространения коронавирусной инфекции, когда люди чаще стали находиться в онлайне - не только для работы или учебы, но и для того, чтобы смотреть видео, слушать музыку, пользоваться другим контентом", - сказал он.

Мишустин обратил внимание, что эти процессы серьезно продвинули использование некоторых технологий, в том числе связанных с удаленным доступом. В пример он привел сервисы видеосвязи.

Как считает премьер, следующий этап - это ускоренная разработка и внедрение передовых отечественных решений, чтобы коммуникации были организованы на современном уровне, а доступ в интернет стал еще более быстрым и надежным.

"Для этого компаниям-операторам необходимо провести модернизацию сетей для увеличения пропускной способности и скорости передачи данных. Ну и обеспечивать высокую устойчивость функционирования каналов связи, их защищенность от угроз кибератак и внешнего вмешательства", - перечислил задачи он, добавив, что соответствующие компетенции и технологии предстоит сформировать.