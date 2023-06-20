В Петербурге метро и наземный транспорт будут работать круглосуточно на "Алые паруса"

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры добавили, что график разводки мостов также будет изменен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт Петербурга будет работать круглосуточно в ночь с 24 на 25 июня - в период проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В ночь с 24 на 25 июня 2023 года, на время проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", общественный транспорт будет работать круглосуточно. Интервалы в движении поездов ГУП "Петербургский метрополитен" составят до 8,5 минут. Девять автобусных маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и два троллейбусных маршрута №№ 23, 46 в период с 00:00 до 06:00 будут работать с интервалом движения не более 30 минут", - говорится в сообщении.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры также добавили, что на генеральную репетицию и праздник выпускников "Алые паруса" график разводки мостов также будет изменен.

"В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня разводка Троицкого моста состоится в 20:15, наведут переправу в 04:50. Дворцовый мост разведут в 01:20, наведут в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику. В день проведения праздника выпускников, в ночь с 24 на 25 июня, разводка мостов будет осуществляться по следующему графику: Троицкий мост: с 12:10 24 июня до 06:00 26 июня. Остальные мосты разводиться не будут", - говорится в сообщении.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Праздник проводится в формате яркого шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом. В этом году, как и в 2022-м, "Алые паруса" пройдут 24 июня.