20 июня, 13:16

Лавров возложил цветы к Вечному огню в Минске вместе с главами МИД стран ОДКБ

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ ранее принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - участников организации

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник возложил цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске.

Вместе с главой российского дипведомства в церемонии приняли участие его коллеги из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - а также генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. Они также возложили к подножию монумента Победы общий венок.

Ранее Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников ОДКБ, которое прошло в Минске. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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