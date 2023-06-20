Кировская область оценивает в 150 млн рублей работы по помощи району в Запорожской области

Выделение средств из областного бюджета на эти цели будет предусмотрено на очередном заседании Законодательного собрания

КИРОВ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают направить в 2023 году 150 млн рублей на работы по ремонту дорог и соцобъектов в подшефном Веселовском районе Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Соколов.

"Определен предварительный перечень объектов - 16 объектов, подлежащих ремонту и реконструкции. Сформированы дефектные ведомости, ориентировочный объем затрат на 2023 год составляет 150 млн рублей, из них 80 млн рублей - вложения в объекты капитального строительства, в том числе водо-, тепло- и электроснабжения и дорожной инфраструктуры, 70 млн рублей - средства, необходимые на организацию работ в сфере здравоохранения и образования. Выделение средств из областного бюджета на эти цели будет предусмотрено на очередном заседании Законодательного собрания Кировской области", - рассказал Соколов.

Он отметил, что в 2023 году специалисты планируют провести ремонт дорог в поселке Веселое Запорожской области на сумму 10 млн рублей.

Ранее Кировская область и Веселовский район подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание помощи подшефной территории. В первую очередь, речь идет о работах на объектах жизнеобеспечения и социальных объектах. Так, Кировская область поможет провести ремонты в школах, чтобы с 1 сентября в них начался учебный год.