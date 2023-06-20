Дума планирует обсудить с Минтруда и Минздравом вопросы протезирования бойцов СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что многие раненые бойцы вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил профильным комитетам палаты проработать возможность приглашения на пленарное заседание в среду заместителей министров труда и здравоохранения для доклада по вопросу о протезировании участников спецоперации.

Во вторник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пленарного заседания сказал, что многие раненые бойцы вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев.

"В этой связи есть предложение профильному комитету по охране здоровья, и по вопросам социальной защиты, проработать вопрос приглашения - если не на завтрашнее заседание, то на послезавтрашнее - ответственных заместителей министров здравоохранения и труда и социальной защиты, кто отвечает за протезирование", - сказал Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы предложил палате после докладов заместителей министров сформулировать позицию по этому вопросу и направить ее председателю правительства.