20 июня, 13:27
Военная операция на Украине

Дума планирует обсудить с Минтруда и Минздравом вопросы протезирования бойцов СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что многие раненые бойцы вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил профильным комитетам палаты проработать возможность приглашения на пленарное заседание в среду заместителей министров труда и здравоохранения для доклада по вопросу о протезировании участников спецоперации.

Во вторник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время пленарного заседания сказал, что многие раненые бойцы вынуждены ждать в очереди на протезы до восьми месяцев.

"В этой связи есть предложение профильному комитету по охране здоровья, и по вопросам социальной защиты, проработать вопрос приглашения - если не на завтрашнее заседание, то на послезавтрашнее - ответственных заместителей министров здравоохранения и труда и социальной защиты, кто отвечает за протезирование", - сказал Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы предложил палате после докладов заместителей министров сформулировать позицию по этому вопросу и направить ее председателю правительства. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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