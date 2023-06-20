В Крыму рабочая группа признала необоснованным указ 1954 года о передаче полуострова УССР

По словам главы Госсовета Крыма Владимира Константинова, рабочая группа не нашла подтверждения доводам о необходимости этой передачи для восстановления полуострова после Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при Государственном совете Республики Крым признала необоснованным изданный в 1954 году указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, сообщил во вторник глава Госсовета Владимир Константинов в Telegram-канале.

"По моему поручению была сформирована рабочая группа по подготовке проекта обращения в Конституционный суд Российской Федерации, позволяющего зафиксировать факт нелегитимности актов, на основании которых Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было", - говорится в сообщении.

В частности, по словам Константинова, рабочая группа не нашла подтверждения доводам о необходимости передачи для восстановления Крыма после Великой Отечественной войны.

"Конечно, мы не сможем отменить воздействие актов 1954 года, исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей, но констатировать ничтожность этих документов считаем необходимым. Ведь последствия незаконного решения 1954 года крымчане ощущают до сих пор. Именно они лежат в основе западной санкционной политики в отношении Республики Крым и ее граждан, подпитывают реваншистские настроения среди руководства киевского террористического режима и среди украинского общества", - добавил спикер республиканского парламента.

В середине мая Константинов сообщил о решении начать работу над обращением в Конституционный суд РФ об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР от 19 февраля 1954 года. Он отметил, что поручил проработать вопрос научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета республики.