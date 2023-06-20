СМИ: в Испании сотрудники H&M начали забастовку

По данным телерадиокомпании RTVE, они требуют повышения зарплат

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники компании H&M в Испании начали во вторник частичную забастовку с требованием улучшения условий труда. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

По ее информации, организаторами стачки стали местные профсоюзы, которые выступают среди прочего за повышение заработной платы сотрудников сети по торговле одеждой. К забастовкам могут присоединиться около 4 тыс. работников H&M в Испании.

Помимо частных стачек во вторник, профсоюзы созвали еще две 24-часовые акции 22 и 26 июня. "Рабочий персонал H&M заслуживает улучшения условий труда и заработной платы", - отметили организаторы забастовок.

Стачки начались в преддверии начала распродаж в H&M.