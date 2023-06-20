В Минобрнауки сообщили о росте зарплат преподавателей в вузах в 2022 году на 10%

Как сообщили в ведомстве, во многих регионах фактическая заработная плата оказалась выше прогнозных значений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ Зарплата преподавателей в российских вузах выросла на 10%, научных сотрудников - на 12% в 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

"В прошлом году на эти цели были направлены дополнительные средства министерствам, имеющим подведомственные вузы и научные организации. Это позволило в целом достичь целевых параметров по отрасли в 2022 году. В результате заработная плата преподавателей выросла в прошлом году на 10%, научных сотрудников - на 12%", - сказал он.

Омельчук отметил, что заработная плата в конкретном университете - прямая ответственность ректоров, не все из них справились в полном объеме с задачей повышения зарплат. При этом, по его словам, во многих регионах фактическая заработная плата оказалась выше прогнозных значений.

Ранее Счетная палата России сообщила, что Московский государственный университет имени Ломоносова, СПбГУ, РАНХиГС и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова не достигли установленного уровня по зарплате отдельных категорий работников в 2022 году.

Также ведомство сообщало, что у Минобрнауки плановые значения по зарплате не были достигнуты в 42 головных вузах и 45 филиалах, расположенных в 27 регионах.