Путин и Собянин дали старт движению первых речных электросудов в Москве

Первый речной трамвай начал движение по Москве-реке от Киевского вокзала к причалу на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице.

"В добрый час, в добрый путь", - сказал президент, после чего по видеосвязи дал добро на запуск, и первый такой трамвайчик начал движение по Москве-реке с причала от Киевского вокзала. "Гудит, как настоящий", - заметил Собянин. "И есть настоящий", - прокомментировал Путин.

Маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина маршрута - более 6,5 км. Как отмечается в материалах к церемонии, запуск электросудов - уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике. Согласно материалам, это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.

"Спасибо огромное, Владимир Владимирович, за поддержку таких проектов, это очень важно для нас, для всех ", - обратился к президенту Собянин, предложив рассмотреть судна.

Он отметил, что созданные электросуда экологичны и комфортны. "Нигде в мире такого регулярного речного транспорта не существует. <…> Это наша разработка, это отечественный продукт практически на 80-90%, и это наше конкурентное преимущество", - подчеркнул мэр.

О Северном речном вокзале

15 июля 1937 года вместе с каналом Москва - Волга были открыты два речных дворца-вокзала: Северный на Химкинском водохранилище и Южный на Варшавском шоссе. В дальнейшем долгие годы речной флот в столице функционировал как полноценный общественный транспорт, однако к началу 2000-х годов здания обоих вокзалов перестали работать по прямому назначению и находились в аварийном состоянии.

Реставрация Северного речного вокзала началась в 2018 году и продолжалась два года. Для посетителей обновленные вокзал, набережная и прилегающий к ним парк торжественно открылись 5 сентября 2020 года - в День города Москвы. В частности, были восстановлены исторические функции вокзала как транспортного объекта и места для круглогодичного отдыха жителей и гостей столицы, капитально отремонтированы все 17 причалов.

Вокзал вернулся к своему первоначальному облику: фасады снова стали светло-серыми (к Олимпиаде 1980 года здание переоформляли в сине-серой гамме). Реставраторам удалось сохранить и восстановить большинство оригинальных элементов и деталей интерьера, в том числе - 27-метровый шпиль с пятиконечной звездой, венчающий башню главного здания. Непосредственно в здании вокзала открылись главный холл и исторический зал ожидания, смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, регулярно обновляемая выставка музея "Московский транспорт", ресторан "Волга-Волга", сувенирная лавка, офис туроператоров.

На набережной работают кассы по продаже билетов на экскурсионно-прогулочные маршруты, рестораны и кафе, торговые павильоны с сувенирами. Там же расположена уменьшенная копия Канала им. Москвы - ручей со шлюзами и подсветкой. В парке Северного речного вокзала были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры, на площади перед зданием вокзала появился сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены детские и спортивные площадки, а зимой здесь можно покататься на коньках.