Путин направил приветствие участникам соревнований паралимпийцев

Президент отметил труд наставников, помогающих паралимпийцам поверить в себя и свои силы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам комплексных спортивных соревнований "Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", отметив труд специалистов и наставников, которые помогают спортсменам-паралимпийцам поверить в себя и свои силы. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Уверен, что впереди у участников игр - напряженная, бескомпромиссная борьба, отличные возможности продемонстрировать свое мастерство, талант и силу духа, почувствовать себя единой, сплоченной командой. И конечно, самого глубокого признания заслуживает востребованный, истинно подвижнический труд специалистов и наставников, которые помогают спортсменам-паралимпийцам поверить в себя и свои силы, настойчиво добиваться намеченных целей, вдохновляют на новые свершения", - говорится в приветствии президента.

Глава государства подчеркнул, что у России накоплен большой опыт организации таких массовых турниров, в регионах развивается современная инфраструктура для проведения тренировок и состязаний. Эта работа обязательно будет продолжена, отметил Путин. "Отрадно, что ваши игры становятся традиционными, и сегодня вновь стартуют соревнования по 22 видам спорта. <...> Рассчитываю, что нынешние соревнования пройдут успешно, подарят всем яркие, незабываемые впечатления", - заключил он, пожелав участникам состязаний удачи.

Впервые игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли в марте 2022 года в Ханты-Мансийске в знак поддержки российских спортсменов, отстраненных от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине.

В этот раз соревнования будут проходить в 14 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан и Чувашия. Церемония закрытия состоится 8 ноября в многофункциональном спортивном центре "Тула-Арена".