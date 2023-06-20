Путин поднялся на борт электросудна, которое будет курсировать по Москве-реке

На Северном речном вокзале ранее состоялась церемония запуска движения первых речных электросудов по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично осмотрел один из новых отечественных электрических речных трамвайчиков. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ранее на Северном речном вокзале состоялась церемония запуска движения первых речных электросудов по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы".

Как отмечается в материалах к мероприятию, основные элементы электросудов - такие как корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, остекление, панели обшивки, автоматизированная аппарель, система управления освещением, бортовые двери и все программное обеспечение управления - полностью российского производства. В перспективе электросуда могут перейти на беспилотное управление.

По маршруту будут ходить восемь электросудов, названных в честь столичных рек: "Синичка", "Сетунь", "Пресня", "Филька", "Сходня", "Раменка", "Яуза" и "Неглинка".

Суда порядка 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, имеются специальные места для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Конструкцией электрических трамвайчиков предусмотрены панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона.

Согласно материалам, трамвайчики прошли необходимые испытания, в том числе в зимний период. Ожидается, что в целом их использование позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

Запуск электросудов - уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике. В материалах подчеркнуто, что это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.