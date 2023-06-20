На Москве-реке в ближайшие годы планируют запустить пять маршрутов электротранспорта

По словам мэра города Сергея Собянина, вся акватория Москвы-реки в границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Всего в ближайшие годы в столице будет запущено пять маршрутов речного электротранспорта. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Также во вторник была запущена первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута - более 6,5 км.

"В этом же году мы запустим еще один маршрут, и в ближайшие годы планируем еще три маршрута, таким образом, что вся акватория Москвы-реки в границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением", - сказал Собянин при посещении Северного речного вокзала с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр добавил, что, "конечно, вид города с Москвы-реки и трамвайчиков очень интересен", и пассажиры будут любоваться столицей. По его словам, этот проект важен для города.

"Это возрождение регулярного речного транспорта, 32 года тому назад речной транспорт в Москве был остановлен, с тех пор не функционировал, хотя он в свое время пользовался большой популярностью у москвичей, потому что река так расположена [в столице], что местами можно гораздо быстрее проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам: иногда это занимает час, а здесь за 15-20 минут можно проехать тот же маршрут", - отметил мэр.