Всем жителям Херсонщины рекомендовали вакцинироваться от инфекций после теракта на ГЭС

В Минздраве региона сообщили о необходимости вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии

ГЕНИЧЕСК, 20 июня. /ТАСС/. Медики рекомендовали вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии в рамках ликвидации последствий ЧС после разрушения Каховской ГЭС всему населению Херсонской области, а не только жителям подтопленных районов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"В лечебных организациях Херсонской области в рамках ликвидации ЧС в плановом режиме продолжается бесплатная вакцинация от кишечных инфекционных заболеваний. Врачи рекомендуют ставить прививки не только жителям подтопленных регионов, но и всему населению региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже вакцинировались заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко и врио министра здравоохранения региона Артыш Сат, которые регулярно бывают в зоне ЧС.

"Сотрудникам всех ведомств, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС, и всему населению Херсонщины необходимо пройти вакцинацию", - приводятся в сообщении слова Черевко.