В Музее политической истории России Петербурга показали более 40 картин Виктора Бута

Экспозиция будет работать до 4 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Более 40 картин, написанных в годы тюремного заключения в Америке, представил член партии ЛДПР Виктор Бут в Музее политической истории России в Петербурге. На экспозиции также можно увидеть майку с автографом Британи Грайнер - спортсменки, на которую обменяли Бута, и личные вещи политика, передает корреспондент ТАСС.

"Пришла команда из Вашингтона - передать меня без всяких вещей. Но потом все, что было в камере, - и еду, и стоптанные тапки, все, что было в тюремной камере, они собрали и передали посольствам. И спустя месяц я получаю все эти вещи - и у меня желание их больше никогда не видеть, но тем не менее мы решили, что показать немного этих вещей на выставке необходимо для того, чтобы объяснить лицемерность американского режима, правосудия, как это выглядит на самом деле", - сказал он.

На выставке под названием "Берег мой тонкой линией" представлено более 40 картин Виктора Бута, она проработает до 4 июля. Накануне в Российской национальной библиотеке было также представлено около 20 работ в карандаше и акварели, но большая часть из них - копии, на этой выставке только оригинальные работы.

Виктор Бут был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.