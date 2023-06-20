Собянин сообщил, что в Москве планируют создать верфь

Мэр города отметил, что проект сможет обеспечить судами не только Москву-реку, но и другие маршруты

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Строительство верфи запланировано в столице. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также во вторник была запущена первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута - более 6,5 км.

"Планируем создать верфь в Москве, которая обеспечила [бы] судами не только Москву-реку, но и другие маршруты", - сказал Собянин при посещении Северного речного вокзала с президентом РФ Владимиром Путиным.