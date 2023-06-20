В Москве проезд на первом маршруте речного электротранспорта будет бесплатным до 23 июня

Затем оплатить проезд можно будет билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый", банковской картой или по биометрии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проезд на первом маршруте речного электротранспорта в Москве будет бесплатным до 23 июня. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первый регулярный маршрут электрического речного транспорта на Москве-реке был запущен во вторник при участии президента РФ Владимира Путина. Между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной теперь будет круглый год ходить инновационный водный транспорт.

"Оплатить проезд можно будет привычными способами: билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии. Решили сделать до 23 июня включительно проезд бесплатным", - написал мэр.

Он отметил, что на маршруте длиной 6,5 км восемь электросудов, назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан. "Это уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике", - подчеркнул Собянин.

Инновационные электросуда

"Основные элементы судов - в том числе все программное обеспечение - российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов", - уточнил мэр.

Оператором речного транспорта стала компания "Водоходъ. Пассажирский порт", с которой был заключен контракт полного жизненного цикла. Фирма в течение 15 лет будет заниматься поставкой, ремонтом и техобслуживанием электросудов и плавучих причалов, заверил Собянин.

"На новых судах пассажиры смогут добраться от Киевского до "Сити" без пересадок и с красивым видом на город примерно за 20 мин. Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост - Печатники" длиной 13 км планируется запустить до конца года. В итоге поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы - это порядка 1,5 млн человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", - уточнил мэр.