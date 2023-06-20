ФАДН разрабатывает законопроект о российском казачестве

Член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Станислав Бедкин отметил, что уже собрали предложения от войсковых казачьих обществ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России разрабатывает законопроект о российском казачестве, уже собраны предложения от войсковых казачьих обществ. Новый документ будет касаться всех направлений деятельности казачества, сообщил ТАСС во вторник замглавы ФАДН, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Станислав Бедкин.

"Агентство разрабатывает закон при участии Всероссийского казачьего общества. Мы собрали со всех войск предложения, с научным сообществом тоже поговорили. Сейчас документ в достаточно высокой степени готовности", - сказал он после тематического заседания комитета Госдумы "О ходе реализации стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 года".

По итогам заседания председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин поручил создать рабочую группу по разработке этого федерального закона.

Бедкин пояснил, что все, на чем сейчас базируется деятельность казачьих обществ - это закон о реабилитации репрессированных народов и казачества, и закон о государственной службе российского казачества. С принятия этих законов прошел не один год, изменились вопросы участия казаков в государственной службе, вопросы управления казачьими обществами. По его словам, все это необходимо собрать в один закон, который будет касаться всех направлений деятельности казачьих обществ.

Также Бедкин отметил, что с началом специальной военной операции острее встал вопрос о мобилизационном людском резерве. "То, что казаки должны находиться в мобилизационном людском резерве. Вопрос, сколько? Этот вопрос должен быть включен в федеральный закон, и в том числе в стратегию в отношении российского казачества", - уточнил он.

Как отметил ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда, уже около 20 тыс. казаков участвуют в специальной военной операции. "Официальные представители Минобороны РФ практически ничего об участии в боевых действиях наших добровольческих казачьих отрядов не говорят. Это добровольцы, это надо поощрять, чем больше будем об этом говорить, тем больше будет добровольцев участвовать в боевых действиях", - считает он.

Проблемы казачества

Также Долуда уточнил, что сейчас в России существует 12 войсковых казачьих обществ и 2 самостоятельных казачьих округа. Общая численность - 146 тыс. человек. По его словам, главная проблема, с которой они сталкиваются, это отсутствие тесного взаимодействия с органами региональной власти.

"Некоторые руководители рабочих групп, которые являются заместителями руководителей субъектов, не понимают или не хотят понимать тех задач, которые поставлены президентом России в стратегии национальной политики в отношении казачества", - отметил он.