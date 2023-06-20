Первый маршрут электросудов в Москве включает шесть причалов-остановок

Среди них Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце столицы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Шесть причалов-остановок начали работать на первом речном маршруте электросудов в Москве. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый в мире круглогодичный речной маршрут электротранспорта по Москве-реке.

"Движение запустили между причалами "Киевский" и "Сердце столицы". Пока работают шесть причалов-остановок: Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский, Сердце столицы. Другие остановки начнут действовать по мере готовности инфраструктуры", - значится в публикации.

Оплатить проезд по реке можно билетом "Кошелек" карты "Тройка", банковской картой, в том числе загруженной в телефон, или по биометрии. Также речным электротранспортом смогут пользоваться владельцы абонементов "Единый" на 90 или 365 дней.

"Речные электросуда будут работать как альтернативный вид городского транспорта - по понятному расписанию с небольшими интервалами", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.