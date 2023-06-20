Более 50 пунктов проката инвентаря для досуга открыли в зонах отдыха у воды в Подмосковье

Также к услугам отдыхающих работает более 140 торговых точек, где можно приобрести еду, напитки и мороженое

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Свыше 50 пунктов проката инвентаря для активного отдыха открыли в Московской области вблизи пляжей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"На подмосковных пляжах и зонах отдыха у воды действуют различные сервисы и услуги. В регионе работает 51 пункт проката инвентаря, где можно взять водные лыжи, лодку или катер, катамаран или байдарку. К услугам отдыхающих более 140 торговых точек, где можно приобрести еду, напитки и мороженое. Кроме того, на территориях пляжей и зон отдыха у воды оборудованы 102 волейбольные площадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях комфортного и безопасного отдыха посетителей в зонах отдыха с купанием проводят водолазные обследования дна и чистку водоемов, также обновляют песок. Особое внимание уделяется наличию душевых кабин, мест для переодевания и спасательных вышек.

"В жаркие летние дни отдых у водоемов всегда очень востребован. Именно поэтому мы каждый год готовим наши пляжи к летнему сезону, чтобы жители имели возможность для комфортного отдыха у воды, не выезжая за пределы региона. Этим летом в Подмосковье открыты для посетителей более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства жителей и гостей региона все они отмечены на "Яндекс. Картах", - привели в тексте слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.