Путину понравились современные электротрамвайчики, которые будут ходить по Москве-реке

Президент обратил внимание, что трамвайчики будут "встроены" в общую сеть городских маршрутов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остался доволен новыми отечественными электрическими речными трамвайчиками, которые с 20 июня начинают курсировать по Москве-реке.

Ранее вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным они дали старт движению первых таких судов. Кроме того, Путин лично поднялся на борт одного из трамвайчиков.

"Сейчас мы познакомились с одним таким экземпляром. Все просто, конструктивно приятно сделано. Видовые окна. Я думаю, что все, кто будет пользоваться этим, получат удовольствие от такого транспорта", - поделился своими впечатлениями президент на совещании о развитии речного судоходства.

Глава государства обратил внимание, что трамвайчики будут "встроены" в общую сеть городских маршрутов. Он особо отметил и то, что по реке будут ходить именно отечественные электрические суда с высокими экологическими стандартами. "Такие современные прорывные подходы к развитию системы общественного транспорта, безусловно, заслуга московской команды", - похвалил Путин.

О речных трамваях

Ранее сегодня на Северном речном вокзале состоялась церемония запуска движения первых речных электросудов по маршруту от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". По нему будут ходить восемь электросудов, названных в честь столичных рек: "Синичка", "Сетунь", "Пресня", "Филька", "Сходня", "Раменка", "Яуза" и "Неглинка".

Трамвайчики порядка 22 м в длину вмещают до 50 пассажиров, имеются специальные места для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Конструкцией предусмотрены панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона.

Суда прошли необходимые испытания, в том числе в зимний период. Ожидается, что их использование позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.

Запуск электросудов - уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике. Это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.

Водный пассажирский транспорт Москвы

Культура речных пассажирских перевозок в ее нынешнем виде начала формироваться на Москве-реке в 1930-е годы. Первые речные трамвайчики появились в городе в 1931 году, а к 1933 году по Москве-реке ходило более 50 судов, которые пользовались популярностью у горожан.

15 июля 1937 года месте с каналом Москва - Волга были открыты два речных вокзала: Южный на Варшавском шоссе и Северный на Химкинском водохранилище. В их облике в наибольшей степени проявился архитектурный образ речных сооружений. В период с 1937 года по 1941 год объем внутригородских речных пассажирских перевозок увеличивается до 4-5 млн человек за навигацию. В дальнейшем речной флот в столице работал как полноценный общественный транспорт.

Однако в 1990-е годы он постепенно начал приходить в упадок. В 2006 году после отмены городского субсидирования водный транспорт в Москве перестал выполнять роль общественного. Рейсовые маршруты, на которых осуществлялись пассажирские перевозки, были закрыты. Одновременно перестали работать по прямому назначению Северный и Южный речные вокзалы, здания которых находились в аварийном состоянии.

Восстановление речного транспорта было начато в последнее десятилетие. В 2020 году после масштабной реставрации был открыт Северный речной вокзал. В 2023 году завершена комплексная реконструкция Южного речного вокзала. В планах правительства Москвы - возрождение в столице регулярного речного городского транспорта.