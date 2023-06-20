В Тамбовской области открыли мемориальную доску Герою России Валерию Заволянскому

Глава региона Максим Егоров встретился с родными погибшего и поблагодарил их за воспитание сына

ТАСС, 20 июня. Мемориальную доску погибшему в специальной военной операции (СВО) Герою России Валерию Заволянскому открыли во вторник в городе Мичуринске Тамбовской области на здании учебного корпуса Промышленно-технологического колледжа, носящего его имя. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня, 20 июня, в Мичуринске на здании учебного корпуса Промышленно-технологического колледжа имени В. И. Заволянского торжественно открыли мемориальную доску Герою Российской Федерации Валерию Заволянскому, который погиб в мае прошлого года во время выполнения боевой задачи в зоне СВО", - говорится в сообщении.

Отмечено, что глава региона Максим Егоров встретился с родными Заволянского - матерью и сестрой. Он поблагодарил мать за воспитание сына, который проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга по защите Отечества. "Он отдал жизнь за всех нас, за нашу свободу и нашу возможность сохранить свою страну, свою славную историю", - приводит пресс-служба слова Егорова.

Заволянский в ходе спецоперации на Украине служил в должности командира разведгруппы. Действуя в составе головного дозора, обнаружил опорный пункт противника и обеспечил личному составу прорыв обороны противника. Он вступил в бой с превосходящими силами неприятеля, получил ранение и погиб.