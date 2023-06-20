Ректором Ярославского госуниверситета избрали декана юрфака Артема Иванчина

Помимо Иванчина, в выборах принимал участие декан факультета биологии и экологии Олег Маракаев

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Ректором Ярославского государственного университета (ЯрГУ) имени П. Г. Демидова, прежний руководитель которого Александр Русаков был назначен сенатором Совета Федерации от Ярославской области, избран Артем Иванчин. Ранее он занимал должность декана юридического факультета, сообщили в пресс-службе вуза во вторник.

"20 июня 2023 года в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова прошли выборы ректора. <…> Необходимое количество голосов набрал Артем Иванчин, за него проголосовали 62 человека из 72", - говорится в сообщении.

Помимо Иванчина, в выборах принимал участие декан факультета биологии и экологии Олег Маракаев.

В сентябре 2022 года бывший ректор вуза Александр Русаков был назначен сенатором Совета Федерации - представителем от исполнительной власти Ярославской области, тогда же Иванчин стал временно исполняющим обязанности руководителя вуза.

Иванчин окончил юридический факультет ЯрГУ, имеет ученую степень доктора юридических наук, в 2020 году избран деканом юрфака. Также он занимает пост председателя Ассоциации юристов России в Ярославской области. Награжден медалью "За заслуги в защите прав и свобод граждан" второй степени.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. С 2019 года в вузе работает институт иностранных языков.