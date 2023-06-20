Право диспетчеризации небольших пассажирских судов на Москве-реке могут передать Москве

По словам мэра столицы Сергея Собянина, такая мера необходима, "чтобы определить очередность и график движения и причаливания"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Полномочия по диспетчерскому управлению небольшими пассажирскими судами на Москве-реке могут передать столичным властям. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы разговаривали об этом в министерстве транспорта, правительстве [РФ], они поддерживают [предложение] передать правительству Москвы полномочия по диспетчеризации этого (речного - прим. ТАСС) движения. Понятно, что как и все переданные полномочия, [они] будут осуществляться под контролем, соответственно, министерства транспорта. Транзитные большие суда, как они ходили по тому режиму, так они и будут ходить", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии речного судоходства.

Мэр напомнил, что акватория Москвы-реки ограничена шлюзовыми камерами, ее длина составляет чуть больше 80 км, а 90% всех судов на этом участке - небольшие, туристического назначения. "Мы сейчас запускаем активное движение, регулярные пассажирские перевозки, городские трамвайчики, это еще накладывает особенность регулирования движения", - пояснил он.

Собянин уточнил, что передача прав на диспетчеризацию необходима, "чтобы определить очередность и график движения и причаливания". "Так как мы управляем всем городским движением, <…> [а] это все тесно увязанная система. С учетом интеллектуальных транспортных систем, которые в Москве серьезно развиты, я думаю, это решение будет наиболее оптимальным", - уточнил он.

Безопасность и контроль

"Мы просим тоже дать поручение рассмотреть вопрос вместе с Федеральной службой безопасности, чтобы уравнять требования к транспортной безопасности небольших регулярных речных судов и обычного городского транспорта", - обратился к президенту мэр.

Он добавил, что также актуален вопрос применения спецсредств контроля за движением судов. "Даже если судно двигается с небольшим нарушением, чтобы это зафиксировать, внести в протоколы, оштрафовать, поправить и так далее, требуется догнать это судно на другом катере, остановить его, оформить и так далее. Хотя мы представляем, что на улицах Москвы 95% всех нарушений фиксируется техническими средствами, и это обычная практика, она не обременительная ни для участников движения, ни для контролирующих", - пояснил Собянин.

По его словам, безопасность для речных судов значительно сложнее и более емкая, чем для городского транспорта. "По сути дела, эти [речные] трамвайчики, эти маленькие суда - такой же городской транспорт, но там практически надо смотреть каждого пассажира, что невозможно на набережных Москвы-реки", - резюмировал Собянин.

Вопросы экологии

Также Собянин обратил внимание на экологические требования к судам. "Во всех городах страны, в Москве определены правительством России или региональными властями экологические требования для транспорта, который курсирует по улицам городов. А на Москве-реке можно двигаться на любом судне любого класса. Наши все усилия по очистке Москвы-реки, они сводятся на нет, если там идет какое-то суденышко доисторическое, из него, бог его знает, что вытекает. Поэтому понятно, что они должны быть аккуратно, эти требования, предъявляться, постепенно, но, на наш взгляд, эти требования должны быть, потому что это все происходит на акватории города", - настоял мэр.

Кроме того, он предложил модернизировать билетную систему. "Так как собственно речного регулярного городского транспорта не было, то сохранились старые некоторые какие-то решения, например, бумажные билеты, <…> по электронным уже ехать нельзя. Я думаю, это тоже техническая история, которую можно поправить", - сказал столичный градоначальник.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли круглогодичный речной маршрут электротранспорта по Москве-реке.