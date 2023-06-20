Правительство Ставрополья выплатило около 8 млн рублей жителям подтопленных территорий

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что выплаты по 100 тыс. рублей направили семьям при полной потере имущества, 50 тыс. рублей - при частичной потере имущества, 10 тыс. рублей - социальная помощь при подтоплении домовладения

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили из краевого бюджета около 8 млн рублей на выплаты жильцам домов, подтопленных во время аномальных ливней. Выплаты получили 188 человек, сообщил во вторник губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Выплаты получили 188 человек. <…> Мы порядка 8 млн рублей заплатили из бюджета Ставропольского края. Хорошо, что ни у кого дома не пострадали, то есть сейчас о выдаче государственных жилищных сертификатов не идет речи", - сказал он.

Владимиров отметил, что выплаты по 100 тыс. рублей направляли семьям при полной потере имущества, 50 тыс. рублей - при частичной потере имущества, 10 тыс. рублей - социальная помощь при подтоплении домовладения.

"Чтобы за ночь 100 мм осадков выпало в Ставрополе, такого не было за всю историю метеонаблюдений. К таким осадкам нужно отдельно готовиться. <…> Конечно, выводы будем продолжать делать, уже аномальные ливни. Придется вносить изменения в проектную документацию, менять конфигурацию ливневых канализаций, может перехватывающие ливневые канализации делать", - отметил Владимиров.

С середины мая в разных территориях Ставрополья фиксируют сильные ливни. В крае неоднократно объявляли штормовое предупреждение, вводился режим повышенной готовности. Во время ливней в городах подтапливало дороги, в некоторых территориях обильные осадки привели к подтоплению домов.