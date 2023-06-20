В Подмосковье стартовал второй этап обработки лесов от борщевика Сосновского

Работа проходит на площади порядка 700 га

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 700 га лесов планируется обработать в Московской области в рамках второго этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Начиная со второй декады июня по конец второй декады июля пройдет второй этап по борьбе c борщевиком Сосновского. В рамках первого этапа по уничтожению опасного сорняка было обработано свыше 630 га. Мероприятия проводились на участках, включенных в реестр обследованных ранее площадей. Второй этап подразумевает обработку на площади порядка 700 га. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые мы добавили в реестр по обращениям жителей", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

Он уточнил, что покосы борщевика на втором этапе уже проведены в пяти лесничествах - в Бородинском, Луховицком, Егорьевском, Подольском и Ступинском.

В пресс-службе уточнили, что в лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком на землях лесного фонда используется механический метод - окашивание.