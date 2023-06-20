Пушилин вручил бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артемовска

По словам врио главы ДНР, награды получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил российским бойцам госнаграды республики за освобождение Артемовска (украинское название - Бахмут).

"Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Ее получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города", - написал Пушилин в Telegram-канале.

В своем обращении к бойцам врио главы региона подчеркнул, что основой победы над украинской армией в Артемовске стал профессионализм российских сил и дисциплина.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.