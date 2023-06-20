Социальные контракты начнут предоставлять участникам СВО на Ставрополье

В крае также инициировали введение отдельной меры поддержки бизнесменам, участвующим в специальной военной операции

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти на Ставрополье профинансируют обеспечение социальными контрактами участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"Мы больше 4 тыс. социальных контрактов [заключили], выплата колеблется от 50 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Вне сомнения, отдельная совершенно будет категория и отдельная направленность, профинансировано направление обеспечения социальными контрактами участников специальной военной операции", - сказал он.

Владимиров отметил, что в крае также инициировали введение отдельной меры поддержки бизнесменам, участвующим в специальной военной операции. Также на Ставрополье запустили кадровый проект "Защитники" для устройства участников СВО в органы государственной власти.

"Мы уже предложили участника специальной военной операции кандидатом для избрания в думу Ставропольского края по Минераловодскому городскому округу. <…> Если кто-то хочет поменять род деятельности - переобучение. Если человек уже видит свое рабочее место в органах госвласти, на предприятиях, которые находятся в государственной собственности, - не вижу сомнений", - отметил Владимиров.

Кадровый проект "Защитники" должен помочь участникам специальной военной операции определиться с карьерными планами.