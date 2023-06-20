В Карачаево-Черкесии откроется лагерь для психологической поддержки детей участников СВО

"Академия детства" будет представлять собой 14-дневный курс с развивающей и восстановительной программой для порядка 100 детей

ЧЕРКЕССК, 20 июня. /ТАСС/. Реабилитационный лагерь для оказания психологической поддержки детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, откроется в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом во вторник сообщили журналистам в министерстве образования и науки региона.

"Министерство образования и науки КЧР станет генеральным партнером социального проекта, поддержанного Фондом президентских грантов - "Академия детства". В его рамках в регионе начнет работу детский реабилитационный досуговый лагерь психологической поддержки в кризисных ситуациях", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что летний лагерь "Академия детства" будет представлять собой 14-дневный очный курс с многочасовой развивающей и восстановительной программой для порядка 100 детей участников СВО. С ними будут работать в игровом и творческом формате, организуют индивидуальные и групповые тренинги, а также различные досуговые мероприятия. Лагерь рассчитан на участников от 7 до 17 лет, он будет создан в Прикубанском районе республики.

"Совместный проект ведомства и институтов гражданского общества - это инновационный инструмент точечной работы с детьми, которые нуждаются в индивидуальном подходе и особом внимании. Специальная программа позволит хорошо отдохнуть ребенку, восстановиться и отвлечься от домашней рутины, чтобы он и дальше успешно проявлял себя в учебно-познавательной деятельности, творчестве, межличностных отношениях в семье и коллективе сверстников", - отметили в министерстве.