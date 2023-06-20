В ЛНР выдали первые загранпаспорта

Заявления начали принимать 26 мая

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Управление по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) выдало первые загранпаспорта жителям республики. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей МВД по республике.

"20 июня сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике выданы первые заграничные паспорта гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

26 мая в Министерстве внутренних дел ЛНР сообщили, что в регионе начался прием заявлений о выдаче загранпаспортов гражданина Российской Федерации.

Ранее жители ЛНР могли подать заявление о выдаче загранпаспорта гражданина Российской Федерации только на территории других регионов России. Сейчас паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами ее территории, со сроком действия пять лет, можно оформить, не выезжая за пределы республики, отмечает ведомство.

Прием граждан для подачи заявлений ведут сотрудники управления по вопросам миграции (УВМ) МВД по ЛНР в порядке электронной очереди в помещении многофункционального центра госуслуг на улице Коцюбинского в центре Луганска.