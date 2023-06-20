В Петербурге на Молодежном карьерном форуме соискателям представят 5 тыс. вакансий

Мероприятие пройдет под эгидой Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. вакансий для молодых специалистов, которые стремятся найти себя в профессиональном мире, представят крупные промышленные и сервисные предприятия Санкт-Петербурга на Молодежном карьерном форуме 23 июня. Форум пройдет под эгидой Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", его организацией займется Служба занятости населения Санкт-Петербурга, рассказали представители службы во время организованного ТАСС пресс-тура.

"Главной площадкой мероприятия в Петербурге станет Молодежный карьерный форум в культурном квартале "Брусницын". Свыше 5 тыс. вакансий представят ведущие городские предприятия, в том числе НПО "Компрессор", завод "Радиоприбор", завод "Горэлтех", фармацевтическая компания "Вертекс", Октябрьская железная дорога, "Почта России", СПб ГУП "Горэлектротранс" и многие другие", - сообщила начальник отдела информационного обеспечения и связей с общественностью Центра занятости населения Санкт-Петербурга Ольга Лаврова.

На площадке Молодежного карьерного форума соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. В "Брусницыне" пройдут лекции на темы построения карьеры, новаторства в профессии, создания успешных стартапов, освоения новых профессий в IT-сфере, выбора карьеры, дополнительного профессионального образования и другие. Также состоятся деловые игры и мастер-классы.

Одним из главных работодателей на площадке форума станет петербургский "Горэлектротранс" - крупнейшее государственное предприятие в Петербурге, эксклюзивный городской перевозчик наземным электрическим транспортом. Специально для мероприятия на площадку "Брусницына" учебный комбинат предприятия впервые привезет свой тренировочный троллейбус, попрактиковаться на котором сможет каждый желающий.

Сейчас на портале "Работа России" заявлено 180 вакансий предприятия. Ищут токарей, инженеров, начальника участка, слесарей, учеников водителя трамвая и троллейбуса и других специалистов. В 2022-2023 годах по программе субсидирования найма предприятие трудоустроило 95 сотрудников до 30 лет, получив субсидию на частичную оплату их труда.

СПб ГУП "Горэлектротранс" участвует в национальном проекте "Производительность труда" через меры адресной поддержки повышения производительности. Нацпроект позволил ускорить производство работ на пилотном участке по ремонту подвижного состава. В дальнейшем механизмы и принципы бережливого производства будут внедряться и на других участках, что поможет еще эффективнее использовать труд сотрудников предприятия.