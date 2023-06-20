Стоимость поездки на речных трамвайчиках с 1 сентября составит 150 рублей

Проезд для владельцев абонементов "Единый" без лимита поездок на 90 и 365 дней останется бесплатным

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Стоимость проезда на речных электросудах по Москве-реке с 1 сентября в любой день недели составит 150 рублей. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 24 июня и до конца августа цена поездки составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей - в выходные. А с 1 сентября стоимость проезда будет 150 рублей в любой день. Проезд для владельцев абонементов "Единый" без лимита поездок на 90 и 365 дней останется бесплатным - стоимость поездки уже включена в билет", - говорится в публикации.

В департаменте напомнили, что до 23 июня включительно проезд на первом круглогодичном электрическом речном транспорте в Москве будет бесплатным. Пройти на судно можно по "Тройке", банковской карте, в том числе загруженной в телефон Android c NFC, или по биометрии. Деньги за проезд списываться не будут. Каждое судно вмещает около 50 человек.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли круглогодичный речной маршрут электротранспорта по Москве-реке.