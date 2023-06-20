Музей блокады Ленинграда представил выставку, посвященную создателю гранаты РГД-33

Основу выставки составляют экспонаты из фондов учреждения, которые дополнены материалами из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, а также из собраний частных коллекционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда во вторник открыл выставку "Михаил Дьяконов - оружейник Ленинграда". Как рассказал ТАСС специалист научно-просветительского отдела музея и куратор выставки Никита Савула, посетители выставки в числе прочего смогут увидеть реконструкцию рабочего кабинета Дьяконова, которая включает и ранее не выставлявшиеся экспонаты.

"Выставка посвящена ленинградскому конструктору и оружейнику Михаилу Дьяконову - человеку который очень долгое время работал в нашем городе и именно здесь изобрел свое главное творение - ручную гранату образца 1933 года (РГД-33). Наша армия провоевала с ней почти всю войну. Мы, помимо прочего, сделали небольшую реконструкцию рабочего кабинета конструктора, но, к сожалению, здесь нет его личных вещей. Тем не менее у нас представлены 4 предмета - это готовальня немецкого производства, чернильница, сувенирная мортирка и книга "Баллистика" за авторством Забудского, которые принадлежали Владимиру Рдултовскому - "отцу" отечественных боеприпасов", - сказал Савула.

Он подчеркнул, что Дьяконов и Рдултовский были коллегами и вместе работали в Ленинграде, в одном конструкторском бюро. Таким образом, реконструкцию кабинета можно считать максимально приближенной к реальности. На выставке также представлено и само оружие (часто характерное только для Ленинградского фронта), сконструированное Дьяконовым. Здесь есть и уже упомянутая РГД-33, и гранатомет с винтовочными гранатами, и ручная противотанковая граната образца 1941 года (РПГ-41), которая среди солдат получила прозвище "Ворошиловский килограмм", так как заряд в ней весил ровно килограмм. Помимо этого, посетители смогут увидеть форму одежды того времени, предметы дореволюционной России, отсылающие к прошлому Дьяконова, а также открытки, листовки и плакаты, на которых можно заметить творения выдающегося оружейника. Основу выставки составляют экспонаты из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, которые дополнены материалами из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, а также из собраний частных коллекционеров.

О музее

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.