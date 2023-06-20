Роскомнадзор не выявил в онлайн-кинотеатрах материалов с ЛГБТ-пропагандой

При этом ведомство составило 24 административных протокола за распространение фильмов, демонстрирующих ЛГБТ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор пока не выявил ни одного материала с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди контента российских аудиовизуальных сервисов (АВС). При этом ведомство составило 24 административных протокола за распространение фильмов, демонстрирующих ЛГБТ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роскомнадзора.

"Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в материалах АВС не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

При этом за распространение аудиовизуальными сервисами фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком "16+" Роскомнадзор составил 24 административных протокола по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет о 14 протоколах в отношении юридических лиц - владельцев сервисов Movix, Start, Wink, Ivi, "Кинопоиск", "Мегафон ТВ", "Триколор кино и ТВ онлайн", More.tv, Okko, Peers.TV, "Билайн ТВ" и Premier. Еще 10 протоколов завели в отношении должностных лиц Авс start, Wink, "Триколор Кино и ТВ онлайн", "Мегафон ТВ", More.tv, Okko, Peers.TV и Premier.

"Суд назначил штраф в размере 1 млн рублей для юридического лица "Триколор Кино и ТВ" и 200 тыс. рублей для должностного лица владельца АВС. Штраф в размере 1 млн рублей также назначен в отношении юридического лица ООО "Инетра" (владелец Peers.TV). Протоколы в отношении других сервисов пока не рассмотрены судами", - добавили в пресс-службе.

Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны исключить с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также обеспечить распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ со знаком "18+" в закрытом контуре недоступном для детей.