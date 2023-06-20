Глава Бурятии предложил установить в учебных заведениях тренажеры по речному судовождению

Алексей Цыденов уточнил, что тренажеров требуется немного - всего 15

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Транспорт", предложил установить в учебных заведениях тренажеры по речному судовождению.

"Вопрос по кадрам. Предлагается в системе Минтранса в учебных заведениях поставить тренажеры по речному судовождению. Есть по морскому судовождению, по речному - нет", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии речного судоходства.

Цыденов добавил, что тренажеров требуется немного - всего 15.